Sneaky Shoes in Arnhem houdt stand tussen ketens dankzij ‘gunfactor’ en ‘limited editions’

Zij en haar man Jeff hopen het onderscheid te kunnen maken met ‘de gunfactor’ van klanten met sympathie voor een kleine winkel en hun unieke positie in sneakerland. Ze mogen als een van de weinige zaken in Nederland speciale gelimiteerde uitgaven van Nikes introduceren.



Sneaky Shoes zag het levenslicht dankzij eigen startkapitaal. De zaak opende op 26 februari 2009. Jeff ter Buurkes had er zin in, maar zijn familie verklaarde hem voor gek dat hij de winkel midden in de crisistijd begon.



Een bezoek voor een lening aan de bank mondde in die tijd uit in een bliksembezoek. ,,Toen ik zei waar het voor was, kon ik direct weer gaan. Ik kreeg niet eens een kopje koffie”, zei Jeff daar later over.