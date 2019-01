Sneeuw helpt provincie Gelderland bij vinden wolvenkeutels

,,We hebben stellig de indruk dat de wolf in Gelderland is gevestigd”, zegt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth. ,,Ik wil nu de volgende stap in het draaiboek nemen.” Drenth doelt daarmee op het interprovinciaal wolvendraaiboek dat gisteren door de 12 provincies is vastgesteld. Daarin staat hoe de provincies omgaan met zwervende en territoriale wolven in Nederland.