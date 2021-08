Snel een paar koks invliegen uit Zuid-Europa? Zo simpel is dat niet

Blijven? Verzin een strategie

In media vertellen horecaondernemers hoe wanhopig ze naar personeel zoeken. Het tekort was voor de coronacrisis al enorm en is sindsdien alleen maar gegroeid. De ene na de andere restaurateur kondigt daarom aan dat hij de zoektocht hier opgeeft.



Zij zoeken hun koks en ander personeel liever in Spanje, Portugal en Griekenland. Hoewel er niks grappigs is aan die personeelsproblemen, moet Gielen altijd een beetje lachen om deze berichten: ,,Even een kok uit Portugal halen. Dat kan best wel lukken als je echt wil. Maar om hem hier te laten blijven, zul je een goede strategie moeten verzinnen.”