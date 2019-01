Snelheidsduivel wil in andere auto verder rijden na inname rijbewijs

Diesel in de Rijn bij Düsseldorf: ‘Merken we in Nederland niets meer van’

19:15 DÜSSELDORF/ NIJMEGEN - We hoeven ons in Nederland geen zorgen te maken over de ongeveer 2.000 liter dieselolie die maandagmorgen in de Rijn bij Düsseldorf is gestroomd na een botsing tussen twee vrachtschepen. Dat zegt woordvoerder Christel Holleman van Rijkswaterstaat.