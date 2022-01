Snelweg bezaaid met afval na losschieten container, oprit A12 voorlopig afgesloten

Opruimen duurt langer dan verwacht

Een opruimdienst is nu bezig om de weg vrij te maken. In eerste instantie leek het erop dat de weg om 14.00 uur vuilnisvrij zou zijn. Maar doordat er verkeer over het vuilnis is gereden nadat het op de weg belandde, is er vuilnis in het asfalt gedrukt. De opruimwerkzaamheden duren daardoor langer, tot zeker 14.30 uur.