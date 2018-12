Snollebollekes en Jannes op nieuw Feestbeesten Festival in Arnhem

2Unlimited

Het concept Feestbeesten bestaat al drie jaar. Voor het eerst wordt dat nu in de vorm van een festival gegoten waar alle artiesten samen optreden in een tent.

Megapiratenfestival

Voor Snollebollekes wordt het de derde keer dat hij binnen enkele maanden naar Arnhem komt. Hij is een van de artiesten tijdens het Megapiratenfestival op 8 december in het GelreDome. Op 29 en 30 maart is hij de hoofdartiest tijdens twee uitverkochte shows in GelreDome en op 11 mei is hij dus van de partij tijdens het Feestbeesten Festival.