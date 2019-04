Snollebollekes gaat het feestje in GelreDome nog eens dunnetjes overdoen

update Trucker luistert niet naar tomtom en rijdt zich klem: Willemstun­nel in Arnhem beschadigd

13:28 ARNHEM - Het plafond van de Willemstunnel in Arnhem is maandagochtend beschadigd toen de bestuurder van een kleine vrachtwagen zich klem reed in de ingang van Parkeergarage Centraal in de tunnel. Hoe groot de schade is, is nog niet duidelijk.