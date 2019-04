Snollebollekes in overleg met GelreDome over extra concerten

Het concert op zaterdag 28 maart was binnen twintig minuten uitverkocht, een record volgens concertorganisator Matrixx uit Nijmegen.



Ook de tickets voor vrijdag 27 maart gaan hard. Een woordvoerder meldt dat er ‘nog enkele kaarten’ beschikbaar zijn.



Vanwege de enorme vraag naar kaarten komen er mogelijk extra shows. ,,Komende week zullen we met Team Snollebollekes in overleg treden of we wellicht een derde en vierde show kunnen en willen doen”, stelt een woordvoerder van Matrixx. ,,Op dit moment is daar nog niks concreets over te melden.”



Volgens het platenlabel van de Snollebollekes wordt gedacht aan een extra weekeinde in het GelreDome. Veel hangt af van de beschikbaarheid van het stadion.