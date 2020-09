Sobere herdenking Slag om Arnhem in teken van waakzaamheid en verzoening

Dat betekent, zo benadrukte ze vrijdagavond in de Eusebiuskerk, bij ‘onrecht in verzet komen’. ,,Compassie tonen met mensen die nu meemaken wat Nederland meemaakte in de oorlogsjaren. Ons bewust zijn van de kwetsbaarheid van onze manier van leven, van onze vrijheid.”



Het was een vreemde herdenking van de slag, vrijdagavond in het stadshart van Arnhem. Dit keer geen veteranen, geen haag van klappende mensen. ‘We herdenken thuis’ is het motto van nerveuze autoriteiten. Met kaarten voor de liefhebbers die op het stadhuis, de Eusebiuskerk of in het Huis der Provincie ‘Bridge to Liberation on screen’ wilden kijken. In een intieme sfeer.