‘Soms blowt helft van de klas’: maak jij je zorgen?

Necrologie Oorlogs­vlie­ger en ‘Arnhem Boy’ Lloyd Bentley (1921-2020) haalde gewonde soldaten uit de hel

12:24 ARNHEM / OOSTERBEEK - Lloyd Bentley, de Canadese oorlogsveteraan die in Arnhem en omgeving vele jonge harten veroverde met zijn indrukwekkende verhalen voor de klas over de ellende van de Tweede Wereldoorlog, is niet meer onder ons. ,,Mij bereikte het droevige nieuws dat hij op maandag is overleden”, maakte de Britse fotograaf Richard Jopson begin deze week bekend via Facebook. Bentley uit Brantford Ontario is 98 jaar geworden.