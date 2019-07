Songfestival in Arnhem: toontje hoger of toontje lager?

Ook is niet duidelijk of en zo ja hoeveel het bedrijfsleven bereid is op tafel te leggen en wie de rekening betaalt voor het noodstadion van Vitesse gedurende de acht weken dat GelreDome van het songfestival is.



,,Het gaat niet om een paar honderdduizend euro”, zegt Jan van Dellen, de wethouder die van het songfestival droomt. Zo blijft ongewis of Arnhem straks een toontje hoger zingt dankzij het liedjesfestijn, of toch een toontje lager, als het er van komt.