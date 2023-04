Sonsbeek? Of Presikhaaf? Opnieuw discussie over nieuwe plek Feestaardvarken na advies deskundigen

Het Feestaard­var­ken gaat naar Sonsbeek, dit is wat er gaat gebeuren met zijn oude stek in het Bartokpark

ARNHEM - Wonen in de binnenstad is ‘hot’, we willen vaart maken. Dat zeiden ze twee jaar geleden bij Synchroon over het woningbouwplan BK40 voor het Bartokpark in de Arnhemse binnenstad. Maar de procedures blijken taai en stroperig. De projectontwikkelaar uit Woerden mikt nu op 2024.