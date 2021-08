Sonsbeektentoonstelling oogst lof en kritiek: ‘Ik ben blij dat mensen kritisch zijn’

Dit weekend kunnen bezoekers nog één keer het werk van de deelnemende kunstenaars bewonderen. Daarna worden de kunstwerken van de expositie, die draait om geluid, arbeid en gelijkheid, weggehaald. Sonsbeekdirecteur Steven van Teeseling en artistiek directeur Bonaventure Soh Bejeng Ndikung blikken terug op de twaalfde editie in de reeks Sonsbeektentoonstellingen.



Wat is jullie persoonlijke hoogtepunt?

Ndikung: ,,Alle kunstwerken zijn hoogtepunten. Stuk voor stuk. Ze maken zulke krachtige statements over ons verleden, heden en toekomst. Het is een voorrecht om die statements te kunnen en mogen maken.”



Van Teeseling: ,,Ik vind het belangrijk dat we de kunst gebruikt hebben om het gesprek met het publiek aan te gaan, over belangrijke, maatschappelijke onderwerpen. Ik denk dat dat heel goed gelukt is.”



Wat voor publiek is er op de tentoonstelling afgekomen?

Van Teeseling: ,,Heel divers. Van kinderen tot ouderen, van mensen uit de kunstwereld tot mensen die nog nooit een museum hebben bezocht. Ik denk dat veel kunstwerken een groot publiek aanspraken. Ze zijn toegankelijk, als je de tijd en moeite neemt ze op je in te laten werken.”