Souris R. krijgt 18 jaar cel voor Posbankmoord

Betekent de uitspraak Hoge Raad straks vrijspraak voor Souris R.?

18 december RHEDEN - Heeft Souris R. zijn bekentenis in de Posbankmoord nu wel of niet in vrijheid afgelegd tijdens een undercover-operatie? En als dat niet het geval is kan R. dan toch nog veroordeeld worden voor zijn aandeel in de moord op Alex Wiegmink? Zo maar enkele vragen waar het Gerechtshof in Den Haag straks in een nieuw proces tegen R. een antwoord op moet zien te krijgen.