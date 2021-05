SP Arnhem zet voorstel om 500 euro bij te mogen verdienen in bijstand door

Bij dit winkelcon­cept trek je verse producten ‘appeltje eitje’ uit de muur

8 mei ARNHEM - In de automaten van Appeltje-Eitje vind je geen vette hap, maar eieren, yoghurt en fruitsappen. De dagverse producten komen rechtstreeks van de boer. Vanaf volgende week is dit Betuwse winkelconcept ook in Arnhem te vinden.