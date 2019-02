SP: ‘IS-strijder Yago R. is helemaal niet welkom in Arnhem’

ARNHEM - De Arnhemse jihadist Yago R. is wat de plaatselijke SP-fractie helemaal niet welkom in Arnhem. ,,Er moet alles aan worden gedaan om te voorkomen dat hij zich hier gaat vestigen", aldus fractievoorzitter Gerrie Elfrink.

Elfrink: ,,We hebben in Arnhem al meer dan genoeg te kampen met het probleem van islamitische radicalisering."

In De Gelderlander van zaterdag zegt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem dat Yago weer welkom in zijn geboorteplaats is als hij zijn gevangenisstraf in een Koerdische cel heeft uitgezeten. Daarnaast zal justitie onderzoek doen of Yago zich nog schuldig heeft gemaakt aan misdaden.

,,Daarna kan hij gewoon weer terugkeren in Arnhem. We zullen hem wel blijven begeleiden en in de gaten blijven houden", aldus Marcouch. Elfrink wil van de burgemeester weten of zijn uitspraken correct zijn weergegeven in De Gelderlander. En hij wil weten of de burgemeester het Openbaar Ministerie of het Ministerie van Justitie al heeft meegedeeld dat Yago R. niet mag terugkeren naar Arnhem.