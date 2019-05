SP-raadslid Gerrie Elfrink sliep undercover tussen arbeidsmigranten: ‘Foute uitzendbureaus profiteren hiervan’

Volgens voormalig wethouder Elfrink is het duidelijk dat uitzendbureaus veel liever een goedkope arbeidskracht uit Polen aannemen in plaats van een Nederlander, die daar meer voor betaald krijgt.



Arbeidsmigranten uit Oost-Europa krijgen volgens Elfrink vaak weinig betaald, doen zwaar werk en leven in een slecht huis. In de video is te zien dat Elfrink een ‘slecht, goedkoop’ matras in een stapelbedje krijgt waar hij 92 euro per week voor moet betalen en dat hij een ruimte moet delen met meerdere mensen. Ook wordt er meer dan 400 euro van het loon dat hij verdiende ingehouden. Wie de thermostaat hoger zette, kon rekenen op een boete.