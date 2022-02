SP: ‘Sluit biomassacentrale Arnhem tot ammoniakproblemen zijn opgelost’

Corona lijkt heel ver weg in de volle Arnhemse binnenstad: ‘Wat heb ik dit gemist, ouderwetse gezellig­heid’

Het is ouderwets gezellig in de stad. ,,Heerlijk. Dit is veel te lang geleden’’, zegt Rob Warmerhoven. Hij zit aan de bar van Café Moortgat in de binnenstad van Arnhem. Samen met Ralf de Haardt.

29 januari