SP wil dat Arnhem festival extra geld geeft: ‘Park Open moet weer gratis worden’

Legendari­sche Goudvishal in Arnhem staat op Funda: ‘In deze woonkamer stonden vroeger bekende artiesten’

ARNHEM - De legendarische Goudvishal krijgt een nieuwe eigenaar. De woning aan de Vijfzinnenstraat in Arnhem was vroeger een wereldberoemd poppodium. De afgelopen tien jaar woonde kunstenaar Jan Schrijver er met zijn gezin. Nu is het tijd om te vertrekken.

25 juni