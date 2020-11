SP wil politiek debat over rellen op Geitenkamp; ‘Haal agenten terug naar Arnhem’

Video Marcouch na rellen Geitenkamp: ‘Even niet piepen over missen van vuurwerk’

23 november ARNHEM - ‘We kunnen nu echt even niet piepen over het missen van vuurwerk dit jaar. Het ziekenhuis ligt vol en er is geen plaats voor afgerukte vingers of verbrande oogleden. We moeten onze omgeving ervan overtuigen af te zien van de fatale combinatie drank, drugs en vuurwerk.’