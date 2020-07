SP wil referendum over afvalbeleid dat zorgt voor ‘enorme puinhoop’ in Arnhem

,,Het nieuwe afvalsysteem veroorzaakt een enorme puinhoop in de stad’’, ziet SP-fractieleider Gerrie Elfrink. ,,Het systeem zou alleen ingevoerd worden bij voldoende draagvlak onder Arnhemmers. Dat draagvlak ontbreekt volledig’’, stelt hij.



Het verzamelen van de benodigde 3.000 handtekeningen voor een referendumverzoek is volgens Elfrink geen enkel probleem. ,,Die gaan er zeker komen’’, is zijn overtuiging. ,,Het gevoel over het afvalbeleid in de stad is zó heftig.’’