Spaanse lammergier boven Veluwe laat harten vogelaars sneller kloppen, maar hij ‘telt’ niet

Bonnenre­gen bij grote politiecon­tro­le in centrum Arnhem: 125 boetes, 52 bestuur­ders rijden te hard

9:30 ARNHEM - Een grote politiecontrole op en rond de centrumring in Arnhem heeft zaterdagmiddag geleid tot een bonnenregen. In totaal werden er maar liefst 125 bekeuringen uitgedeeld. 52 bestuurders reden te hard, waarvan drie zelfs boven de 100 kilometer per uur in de Weerdjesstraat.