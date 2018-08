Spannend! De allereerste schooldag van Floor (4)

Vrouw loopt 'in overspan­nen toestand' weg in Arnhem

7:44 ARNHEM - Een vermiste vrouw is in de nacht van zondag op maandag 'in overspannen toestand' weggelopen vanaf de Middachtensingel in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Volgens de Arnhemse wijkagent Richard Buyl is de vrouw voor het laatst gezien op de Kamphuizenlaan.