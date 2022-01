Speciale parkeerplaats voor de ‘snelle boodschap’ is een groot succes, aldus gemeente Arnhem

ARNHEM - Ze worden goed gebruikt en leiden niet of nauwelijks tot extra drukte in de binnenstad. Tot die conclusies komt de gemeente Arnhem over de 21 speciale ‘Shop&Go’ parkeerplekken in het centrum van de stad. Op zo’n plek mag je maximaal 30 minuten staan.

Die en andere conclusies volgen uit een evaluatie van de nieuwe parkeerplekken, uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau.



De 21 speciale Shop&Go plekken werden in september 2020 in het leven geroepen op initiatief van de Arnhemse VVD. De plekken liggen aan het Roermondsplein, de Langstraat, de Rodenburgstraat, de Markt, de Beekstraat en de Jansbinnensingel. Het parkeertarief is hetzelfde als voor de andere parkeerplaatsen in de binnenstad: maximaal €1,45 per half uur.

Geen opstoppingen?

Ruim een maand na de lancering van deze pilot uitte de D66 zorgen over verkeersopstoppingen als gevolg van de proef. ,,Met zo veel locaties en zo weinig parkeerplekken gaat er zoekverkeer in de binnenstad ontstaan”, zei D66-raadslid Maarten Venhoek toen nog tegen deze krant.



Het college van B&W concludeert nu dat de plekken goed gebruikt worden en nauwelijks tot extra zoekverkeer of opstoppingen leiden.

De langparkeerders

Toch zijn er ook grote verschillen in de bezetting per locatie en valt met name het aantal ‘langparkeerders’ op. ‘Sommige voertuigen hebben gedurende het hele dagdeel dezelfde plek bezet gehouden', aldus het rapport.



Bovendien blijven mensen, óók op deze plekken, toch vaak langer plakken dan de maximale toegestane 30 minuten. ‘De gemiddelde verblijfsduur (zoals gemeten door sensoren op locatie) ligt over alle locaties op ruim een half uur. Locatie Markt laat zelfs een gemiddelde verblijfsduur van meer dan een uur zien.’

Waar bestond de evaluatie uit?



Voor de evaluatie werden er op vrijdag 28 en zaterdag 29 mei enquêtes afgenomen van mensen die op deze plekken parkeerden. Dat leidde tot 87 volledig ingevulde enquetes van bezoekers. Daarnaast maakte de gemeente gebruik van een zogeheten ‘digipanel’ van zowel betrokken Arnhemmers als binnenstadbewoners. Dat leverde nog eens 1599 enquetes op en een uitgebreide evaluatie van bewonersplatform Arnhem6811. Hier kwamen de standaard betaal- en parkeergegevens bij.

De verschillende locaties van de parkeerplekken © Gemeente Arnhem