Spectaculair moment: zwevende vleugel van Museum Arnhem ziet het licht

LIVE | VIDEO Bekijk hier hoe nieuwe vleugel Museum Arnhem langzaam naar de afgrond schuift

15:57 ARNHEM - De verbouwing en uitbreiding van Museum Arnhem is in een nieuwe fase aangekomen. Via een schuifbaan wordt vandaag de nieuwe vleugel over de stuwwal geschoven. Door een techniek uit de bruggenbouw zweeft de nieuwe vleugel uiteindelijk 15 meter boven de helling.