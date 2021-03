Spectaculaire aanhouding in Arnhem om wapen dat er niet blijkt te zijn

Ooggetuigen filmden hoe in de Rietgrachtstraat een man werd gedwongen uit zijn auto te stappen en met zijn handen boven zijn hoofd op straat te gaan liggen. Meerdere agenten en meerdere politiewagens rukten uit om de aanhouding uit te voeren.

De actie bleek te zijn ingegeven door een melding bij de politie dat de automobilist een wapen in zijn wagen zou meevoeren. Vlak nadien kwam er ook nog een tip binnen dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan asociaal rijgedrag.

Volgens een woordvoerder van de politie werd er uiteindelijk geen wapen in de auto aangetroffen en is de man vrijuit gegaan. Dat hij met getrokken pistool werd gemaand om zich over te geven, zou standaard-procedure zijn: bij een melding van vuurwapenbezit gaat de politie zo te werk uit oogpunt van veiligheid.