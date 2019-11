Spectaculaire ontdekking in Arnhem; wie staan er op deze geheime tekeningen uit de oorlog?

Foto's Ongeluk na ongeluk in de Willemstun­nel: met al deze voertuigen ging het in een jaar tijd al mis

11:42 ARNHEM - Opnieuw was het raak donderdagavond: een auto belandde op de kop in de Willemstunnel in het centrum van Arnhem. Het was de zoveelste keer dat het mis ging, al liet de gemeente eerder dit jaar weten vooralsnog niets in extra veiligheidsmaatregelen te zien.