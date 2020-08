Spektakel Bridge to Liberation tóch met beperkt publiek en Edsilia Rombley: ‘Emotie moet je kunnen zien’

Zij treden live op in Arnhem. In de zaal zitten mensen die hiervoor persoonlijk zijn uitgenodigd. Zij vormen een afspiegeling van de Arnhemse samenleving. De gemeente Arnhem verzorgt de uitnodigingen.



Veruit de meeste mensen zullen deze bijzondere editie van Bridge to Liberation op een televisiescherm, laptop of mobiele telefoon volgen. Daarom heet deze uitgave dit jaar ook: Bridge to Liberation Screenexperience.



Maar een ‘Bridge‘ zonder publiek, zonder liveoptredens, alleen online en helemaal vooraf opgenomen was volgens organisatoren Marieke van Kessel en Eva Agterberg geen optie.