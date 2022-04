SP’er Elfrink krijgt geen ruimte in nieuwe gemeenteraad: ‘Ik doe een klemmend beroep op u’

update/video Slijterij EchtWaar in Arnhem overvallen; agenten houden twee verdachten aan

ARNHEM - Een slijterij in de binnenstad van Arnhem is zaterdag aan het eind van de middag overvallen. Agenten hebben kort na de overval, die even voor 17.00 uur plaatshad, twee verdachten aangehouden.

9 april