Spice 2.0 is een subtiele en stijlvolle Italiaan in Arnhem

Met een royale ontvangst door de gastheer is de start uitstekend. De tafel aan het raam is een fijne stek, zeker vanwege het uitzicht op de kerk en de mensen die op de uitgaansavond langs slenteren.



Terrasweer is het vanavond niet, maar ik kan me voorstellen dat dat dit een prima locatie is voor een goede zomeravond.



Spice is een grijze zaak. Dat klinkt saai, maar dat is het verre van. De vele tinten grijs maken het geheel tot een stijlvolle plek. De betonnen vloer, het hout en de stoere lampen maken het strak, maar zeker niet kil. Mooi gedaan eigenlijk wel.