‘Spiderman’ Sebastiaan vliegt door de straten van Arnhem: ‘Ik voel zeker angst’

Inbreker ging in Gameren doelge­richt op kluis met wapens af

11:37 ARNHEM - Een 46-jarige Arnhemmer die in een huis aan de Schoolstraat in Gameren een kluis met wapens heeft gestolen bij een inbraak, moet 250 dagen cel, waarvan 46 dagen voorwaardelijk opgelegd krijgen. Dat vindt het Openbaar Ministerie, die dat eiste voor de rechtbank in Arnhem. De man heeft bekend dat hij bij de inbraak betrokken was. De naam van een mededader gaf hij niet prijs.