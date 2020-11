Spoedberaad in weekend leidt tot onderzoek discriminatierel Arnhem

Arnhemse trolley­vrien­den vrezen dat hun 'rollend erfgoed’ op straat komt te staan

26 november ARNHEM - De trolleyvrienden van Arnhem vrezen dat hun rijdend erfgoed dit jaar buiten op straat staat te verpieteren in weer en wind. ,,We moeten weg uit onze loods aan de Nieuwe Havenweg", zegt voorzitter Herman Wilmer van de Stichting Trolleymaterieel Arnhem. ,,In februari al. We hebben de gemeente gevraagd om te helpen met een andere plek maar het schiet niet echt op.”