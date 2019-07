ARNHEM - De afdeling spoedeisende hulp van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is vrijdag wegens capaciteitsproblemen tijdelijk op slot gegaan.

Ambulances moesten daarom gedurende drieëneenhalf uur patiënten voor spoedeisende hulp naar andere ziekenhuizen in Gelderland brengen. Aan het einde van de middag, om kwart over vijf, konden ze weer in Rijnstate terecht.

Te weinig bedden

Het is al de vijfde keer dit jaar dat het Arnhemse ziekenhuis deze maatregel moest nemen omdat zich een plotselinge piek in de toeloop voordeed. Dat het ziekenhuis die niet kan bolwerken, is omdat er op enig moment te weinig bedden zijn om al die spoedpatiënten op te vangen.



Dat beddentekort ontstaat aan de ene kant doordat er meer patiënten dan gebruikelijk in het ziekenhuis verblijven die langer moeten blijven voordat ze ontslagen worden, en aan de andere kant doordat de thuiszorg of verpleeghuizen geen capaciteit hebben om patiënten te bedienen die wel het ziekenhuis uit mogen.

Uitzondering bij levensbedreiging