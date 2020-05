‘Spoedzorg wordt er beter op met nieuwe, regionale zorgcentrale’

Scheppink: ,,De bulk van de ambulanceritten zijn geen spoedritten. Daarbij is de menselijke maat nodig. Voor ons is belangrijk dat we kunnen schakelen met elkaar. Dat we met elkaar in een appgroep zitten, de verpleeghuizen en de thuiszorg kennen.”



Van der Zandt: ,,De schaal van de twee Veiligheidsregio’s is veel passender dan die van Gelderland en Overijssel. Dan kunnen we de partijen nog overzien. Wie is de verslavingszorgaanbieder? Waar zit de daklozenopvang? Die fijnmazigheid hebben wij als ggz-instelling nodig om te weten wat voor onze cliënten geregeld kan worden.”