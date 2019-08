Spontaan eerbetoon aan Dejan Curovic bij monument Nieuw-Monnikenhuize

Initiatiefnemer Jaap Bosman (72) van de spontane actie had bloemen meegenomen. Die werden verdeeld onder de supporters en bij het monument gelegd. ,,Hij was publiekslieveling nummer 1”, verklaart Bosman. ,,Ik was er kapot van toen ik hoorde van zijn dood . 51 jaar nog maar en van de ene op de andere dag overleden...”

Curovic scoorde op 21 december 1997 in een wedstrijd tegen FC Twente het allerlaatste doelpunt in Nieuw-Monnikenhuize. Hij zou op 25 maart 1998 ook de eerste goal in het toen nagelnieuwe GelreDome voor zijn rekening nemen. Maar in zijn beleving was Nieuw-Monnikenhuize er altijd nog, zei de Serviër toen hij in 2012 het monumentje aan de Dominicanenweg onthulde, precies vijftien jaar na zijn laatste goal daar.