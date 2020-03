‘Sportieve jonge mannen’ parkeren op invalidenparkeerplaats: 1500 euro boete

Ophef over dragen handschoe­nen bij kassamede­wer­kers Hoogvliet Arnhem

13 maart ARNHEM - Kassamedewerkers van supermarkt Hoogvliet aan de Utrechtseweg in Arnhem droegen vrijdagochtend even blauwe wegwerphandschoenen uit voorzorg om besmetting met het coronavirus te voorkomen in tijden van hamsterwoede met veel mensen in de zaak. Maar later trokken ze die weer uit. Het hoofdkantoor greep in.