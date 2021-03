Sportscholen in Arnhem en omgeving riskeren een boete maar openen toch de deuren voor hun leden

De fitnesscentra zijn hiermee in overtreding en riskeren een boete of erger. ,,Ik weet dat ik mijn goede band met de gemeente Arnhem op het spel zet, maar dat is dan even niet anders", zegt Thomas Verheij namens de sportscholen. ,,Het is tijd om in opstand te komen. Ik sta voor 400 procent achter onze actie.”



Het stadsbestuur van Arnhem is per brief op de hoogte gebracht van wat komen gaat. Er wordt door de sportschoolhouders gesproken van ‘de meest verstandige maatregel die wij kunnen nemen in het belang van de Arnhemmers’.