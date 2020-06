Sportscholen kijken reikhalzend uit naar woensdag: ‘De coronacrisis heeft een enorme klap uitgedeeld’

Sportscholen in Arnhem en omgeving kijken reikhalzend uit naar woensdag, als ze weer de deuren voor hun klanten mogen openen. Klanten betekenen inkomsten. En die kunnen de fitnesscentra na de lockdown van de afgelopen coronamaanden goed gebruiken.



,,Er gaan de komende tijd heel veel sportscholen omvallen", voorspelt Thomas Verheij van Formupgrade in Arnhem. ,,De coronacrisis heeft een enorme klap uitgedeeld.”



Verheij zegt zelf ‘anderhalve ton’ schade te hebben geleden. ,,Gelukkig heb ik met mijn andere bedrijven het een en ander kunnen opvangen. Maar mijn plan om, in navolging van Malburgen, ook in de wijk Presikhaaf een nieuw beweegcentrum neer te zetten, heb ik wel in de ijskast moeten zetten.”



De Oosterbeekse ondernemer draaide begin dit jaar voor het eerst in vijf jaar winst met zijn sportscholen. ,,Dat heeft precies een week geduurd. Toen stortte alles in. Ik ben best goed in strategie en beleid, maar tegen corona viel niet te vechten.”