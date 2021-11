Spraakmakende toekomst voor Rembrandt in Arnhem: ‘Twee ranke woontorens en een bioscoopzaal die tuin wordt’

Arnhem wil af van ‘samenwoon­boe­te’ op bijstand: ‘Het leidt tot problemati­sche schulden en ontwrichte gezinnen’

ARNHEM Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Arnhem wil af van de 'samenwoonboete’ op de bijstand. De kostendelersnorm die sinds 2015 in alle gemeenten van kracht is wordt hiertoe een half jaar opgeschort. Het gaat om een proef die als eerste is ingevoerd in Tilburg en nu bij gemeenten elders in Nederland navolging vindt.

24 november