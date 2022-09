St. Elisabeths Gasthuis: van zolderverdieping bij de koster tot volwaardig ziekenhuis

‘Armoede is écht verborgen’: schrijver Jonah Falke schrikt van flat waarin zelfs geen meubels staan

Met zijn ‘reportages over het leven in de schaduw van de welvaart’ begon Jonah Falke al een paar jaar geleden. ,,Maar daar zijn nu corona en de oorlog nog bij gekomen.” Dus is het armoedeprobleem nóg groter geworden dan hij in zijn boek beschrijft.

12:00