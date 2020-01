Staat wacht al ruim vijf jaar op miljoenen aan belastinggeld in Turkse kluis

ARNHEM - Al ruim vijf jaar wacht de Nederlandse staat op 18 miljoen euro belastinggeld dat ergens in een Turkse kluis ligt te verstoffen. Het is het geld van Nederlands grootste belastingzwendel ooit. Maar of het geld snel terug naar de Belastingdienst kan komen, is hoogst onzeker.

Bijna was het drie mannen in 2014 gelukt om een enorme slag slaan. In dat jaar bedacht een nu 56-jarige belastingambtenaar uit Duiven met een Griekse horeca-ondernemer (60) een even simpel als geniaal plan om snel rijk te worden.



De Duivenaar wist met enkele handigheidjes een fortuin over te maken vanuit het Belastingkantoor in Arnhem naar de bankrekening van de horecaman. Een derde man, een Turks familielid van de Griekse Nederlander, sluiste het geld onmiddellijk door naar bankrekeningen in Turkije.

Opgepakt en veroordeeld

De belastingambtenaar reist samen met de Turkse man naar Istanbul om het geld veilig te stellen. Dan gaat het fout. De Turk verdwijnt met een deel van de buit (1,5 miljoen euro) en de Nederlander kan niet anders dan zijn gedroomde wereldje in weelde vaarwel te zeggen en terug te keren naar Nederland. Hier wordt hij onmiddellijk opgepakt, evenals zijn Griekse kompaan. Beide krijgen voor hun aandeel in de zwendel respectievelijk 4 jaar en 3 jaar en 10 maanden. Met de Turkse verdachte is het ook niet goed afgelopen. Hij is later gearresteerd.

Een slordige 19 miljoen euro

Inmiddels heeft de Nederlandse staat beslag gelegd op het verduisterde geld. ,,Het gaat om een kleine 19 miljoen euro. Vlak na het misdrijf is ruim een miljoen verdwenen. Daarnaast heeft de verdachte die nu vastzit in een Turkse cel heeft voor 1,5 miljoen aan goudstaven gekocht. Dat ligt ook bij die bank. Het wachten is nu op het strafproces van deze verdachte. Wanneer dat is is onduidelijk”, zegt woordvoerder André Karelse van de Belastingdienst.

Verdachte in Turkije in beroep

De Turkse verdachte zegt zelf alleen meegedaan te hebben aan een zakelijke transactie. ,,Het Turkse rechtssysteem zit anders in elkaar dan het Nederlandse. We zijn een civielrechtelijke procedure begonnen om het geld terug te krijgen. Die hebben we gewonnen, maar de Turkse verdachte is in die procedure in beroep gegaan.



Deze rechter heeft enkele maanden geleden geoordeeld dat wij het strafproces tegen hem moeten afwachten voor het geld terug kan", zegt Karelse. ,,Het lastige is dat de verdachte tegen de uitspraak in beroep kan. Dat betekent dat het heel lang kan duren voordat het geld terugkeert naar Nederland", aldus Karelse.

Restaurants en hotel kwijtgeraakt