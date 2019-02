Staatsloterij verklaart meer levende deelnemers dood, waaronder Martin Koenen (67) uit Arnhem

ARNHEM/KAMPEN - De Staatsloterij is vaker in de fout gegaan bij het doodverklaren van deelnemers die nog leven. Twee lotgenoten van Martin Dalsem uit Kampen hebben zich gemeld. De springlevende Bertus van Lohuizen (55) uit Wieringerwerf en Martin Koenen (67) uit Arnhem kregen dezelfde lugubere brief als Dalsem.

Koenen uit Arnhem vertelt: ,,Nou, ik kreeg de brief dus niet, maar mijn nabestaanden. Op 25 januari 2019. In eerste instantie dacht ik: ik heb iets gewonnen! Toen ik de brief opende, had ik niks gewonnen, maar was ik volgens de Staatsloterij overleden. Tja, respectloos, natuurlijk, ik stond raar te kijken. Ik heb klantenservice gebeld, maar kreeg geen excuses en heb nog steeds geen idee waarom ik die brief ontving. Inmiddels vraag ik mij af hoeveel levende mensen zo'n brief hebben gekregen.’’

Volledig scherm Martin Dalsem uit Kampen met de brief van de Staatsloterij waarin hij werd doodverklaard. Hij en zijn vrouw Geke zijn inmiddels naar tevredenheid voorzien van excuses en cadeautjes, maar er zijn meer van dergelijke brieven door de Staatsloterij verstuurd naar deelnemers die nog leven. © Foto Freddy Schinkel

Van Lohuizen zag de brief van Dalsem en dacht: ,,Dat is exact dezelfde brief die ik in december 2017 ontving van de Staatsloterij! Ik woonde op dat moment nog niet in Wieringerwerf, maar in Slootdorp. Ik belde klantenservice en vroeg naar Arja Boele, Manager Klantcontact die de brief had ondertekend. Die kon mij niet te woord staan, werd gezegd.’’

Wel kreeg Van Lohuizen een soort van uitleg. ,,Van een medewerkster wiens naam ik ben vergeten. Het had met mijn hotmail-account te maken, dat werkte volgens haar niet goed. Toen ik een ander mailadres had doorgegeven, was ik plotseling echter overleden. Kennelijk werd er iets aangevinkt dat niet had mogen worden aangevinkt. Foutje van de operator of hoe die mensen ook heten.’’

Volledig scherm Die brief waarin Van Lohuizen werd doodverklaard door Arja Boele van de Staatsloterij. © Eigen foto

Van Lohuizen was teleurgesteld over de algemene reactie die hij kreeg. ,,Ik wil niets meer te maken hebben met automatische deelname, ondanks welgemeende excuses van de telefoniste die verzekerde dat de Staatsloterij alles in het werk zou stellen om dit soort pijnlijke situaties in de toekomst te voorkomen. Dat is duidelijk niet gelukt, gezien het feit dat meneer Dalsem een dik jaar later dezelfde brief kreeg.’’

Bloemen

Dalsem en zijn vrouw Geke zijn in inmiddels ruimschoots voorzien van excuses. Dalsem: ,,Arja Boele belde mij wel persoonlijk met duizendmaal excuses. Daarna ontvingen wij twee dozen met Rituals producten, een schitterend boeket en twee gratis loten voor de trekking in maart.’’ Zijn vrouw, gekscherend: ,,Ik reken op een miljoen.’’ Haar man: ,,Het ging ons om excuses. Die hebben we gekregen.’’