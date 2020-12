Staatsloterij zoekt de winnaar van 100.000 euro in Arnhem

Het lot met lotnummer CU 71829 is gekocht bij Primera aan de Steenstraat 17A in Arnhem. De Staatsloterij zegt in een persbericht te verwachten dat de winnaar uit de buurt komt. Jaarlijks komt het voor dat spelers hun winnende Staatslot niet verzilveren. Daarbij gaat het altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. Om deze prijs te verzilveren, moet de winnaar zich met het Staatslot melden bij op het hoofdkantoor van de Nederlandse Loterij, waarvan Staatsloterij onderdeel van is.

Vlakbij

In de meeste gevallen wordt een lot gekocht door iemand die vlakbij het verkooppunt woont. ,,We vragen daarom aan iedereen in Arnhem en omgeving om nog één keer in zijn keukenlades of in alle vakjes van hun portemonnee te kijken, om te zien of er ergens nog het lot te vinden is waar de 100.000 euro op is gevallen”, zegt Tatiana Pijnenburg, woordvoerder van Staatsloterij.