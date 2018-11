Staatssecretaris bezoekt Arnhemse scholieren die massaal vrijwilligerswerk doen: ‘Voorbeeld voor andere scholen’

Guido is de enige school voor voortgezet onderwijs in Nederland die meedoet aan de proeftuin vrijwillige maatschappelijke diensttijd. ,,Wat mij betreft is Guido een voorbeeld voor andere scholen. Want deze proeftuin sluit juist aan bij wat we met maatschappelijke diensttijd voor ogen hebben”, aldus Blokhuis, die maandagmiddag een aantal locaties in Arnhem bezocht waar leerlingen net met hun maatschappelijke diensttijd waren begonnen.



Jongeren kunnen zo in de keuken kijken van verschillende beroepen, ze ontmoeten leeftijdsgenoten en maken kennis met andere generaties. ,,Wat ik belangrijk vind, is dat zij de kans krijgen hun talenten te ontdekken voordat ze een definitieve beroepskeus maken’’, zegt Blokhuis maandag tijdens een bezoek aan zorgcentrum Insula Dei in Arnhem waar twee leerlingen van Guido net zijn begonnen.