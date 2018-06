Stad Arnhem speelt hoofdrol in opera

De favoriete plek van Die bmx-baan op Papendal, daar stroomden de tranen bij Laura Smulders

12:32 ARNHEM/HORSSEN - Even was er twijfel. Is de BMX-baan in Wijchen waar Laura Smulders (24) op haar 6de begon met BMX'en de plek met de mooiste herinneringen? Of de bekende baan op sportcomplex Papendal in Arnhem? De plek waar ze duizenden trainingsuren heeft gehad, juichend van geluk zeges heeft gevierd en die ze van begin tot eind kan dromen?