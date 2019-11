Stadsbestuur Arnhem broedt op aanplant ‘geboortebomen’

Het stadsbestuur is bereid om een financiële bijdrage te leveren aan het planten van de ‘geboorteboom’. Dat maakt wethouder Groen Cathelijne Bouwkamp bekend.



,,Ik kan me voorstellen dat opa's en oma's het heugelijke nieuws graag luister willen bij zetten met het planten van een boom. We gaan bekijken of we voor de boom een mooie plek kunnen vinden in de buurt of in de stad. Ook kunnen mensen aangeven welke soort boom ze graag geplant willen zien. Wij plaatsen de boom en zorgen er dan voor dat hij wordt onderhouden.”



Bouwkamp heeft gemerkt dat veel mensen in de stad iets hebben met speciale bomen. ,,Het lijkt me heel bijzonder als je opgroeit met een boom die ooit bij je geboorte is geplant.”