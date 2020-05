Stadsbus en auto botsen op elkaar in Arnhem

Update Derde dumping in een week; Zeker 40 vaten drugsafval bij Arnhemse woonwijk

10:13 ARNHEM/ELST - In de Zuid-Arnhemse wijken De Laar-Oost en De Laar-West, op de grens met Elst, is in de nacht van vrijdag op zaterdag een enorme hoeveelheid drugsafval gedumpt. Er is een veertigtal jerrycans gevonden, op de rand van, maar ook ín een woonwijk.