Stadsvilla Sonsbeek neemt buurman De Palatijn over

VIDEO Kat-en-muis-theater rond ‘coronamars’ geeft vier minuten ophef in Sonsbeek

28 februari ARNHEM - De ‘Guerilla Mask Force Nederland’ dook zaterdag op in Arnhem. Op verschillende plekken in de stad liepen plotseling in witte beschermende kleding uitgedoste theaterfiguren tussen het publiek. Zeven minuten trokken ze uit voor hun ‘slavenmars’ tegen de coronamaatregelen in winkelcentrum De Lely. Vier minuten klonken de robotstemmen in Park Sonsbeek.