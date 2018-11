Stalling blijkt halfvol weesfietsen te staan, maar er moet een alternatief komen

Bruns wil in winter weg bij Vitesse: ‘Ik kan niet leven met mijn huidige rol’

9:35 ARNHEM - Thomas Bruns aast op een winters vertrek bij Vitesse. De Tukker wil verhuurd worden, of op de transferlijst worden geplaatst in Arnhem. Hij is een rol als bankzitter bij de Gelderse club beu.