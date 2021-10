Stappers in Arnhem massaal aan het coronapolsbandje: iedere dag een andere kleur

Gelderland krijgt in regio Arn­hem-Nijmegen nieuw opleidings­cen­trum voor autoschade­her­stel­lers

7 oktober ARNHEM - Niet meer van een beeldscherm leren hoe je een verfspuit demonteert, maar in de praktijk. Gelderland krijgt voor het eerst een opleidingscentrum voor autoschadeherstellers. Het komt in de regio Arnhem-Nijmegen, maar waar precies is nog niet bekend.